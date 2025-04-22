Облачная погода и гроза ожидаются в Москве 22 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в столице во вторник, 22 апреля. Местами по городу возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 10 градусов, а в Подмосковье – до плюс 7 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в связи с ожидаемыми во вторник грозами. Предупреждение будет действовать в период с 12:00 до 21:00 22 апреля.

Кроме того, в конце этой недели в Москве прогнозируются похолодание и аномальные ливни. По словам синоптиков, в столице также возможно выпадение мокрого снега.

Метеорологи отмечают, что, несмотря на высокую температуру воздуха в Москве, открывать купальный сезон пока рано, поскольку в водохранилищах и реках вода еще холодная. Например, в водоемах Истры ее температура составляет всего 8–9 градусов.