Участник космической миссии "Аполлон-16" Маттингли умер в возрасте 87 лет

Фото: nasa.gov

Американский астронавт, участник космической миссии "Апполон-16" Томас Маттингли умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает сайт национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Уточняется, что Маттингли скончался 31 октября. Он сыграл одну из главных ролей в успехе программы "Апполон-16", говорится в сообщении NASA.

Свой полет на "Апполоне-16" Маттингли совершил с 16 по 27 апреля 1972 года, будучи в должности пилота. Во время миссии американские астронавты пятый раз высадились на Луну.

Карьера Маттингли в ВМС Соединенных Штатов началась в 1960 году. Он летал на самолетах и выполнял различные задания. После его поступления в Школу пилотов аэрокосмических исследований ВВС в качестве студента NASA выбрало его как астронавта в 1966 году. Прежде чем полететь в космос, он помогал программе "Апполон", работая в команде поддержки астронавтов, и взял на себя руководство по разработке скафандра и рюкзака.