Умер испытатель космического мотоцикла Александр Викторенко

Фото: ИТАР-ТАСС/Альберт Пушкарев

Космонавт Александр Викторенко ушел из жизни в 76 лет. Он принимал участие в испытаниях космического мотоцикла – средства передвижения в открытом космосе, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"С прискорбием сообщаем, что советский и российский космонавт Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет", – говорится в сообщении.

Александр Викторенко родился в 1947 году в селе Ольгинка в Казахской ССР. Мужчина обучался в Оренбургском высшем военном авиационном училище летчиков. После него он служил старшим летчиком, командиром корабля, летчиком морского ракетоносного авиационного полка.

В 1978 году Викторенко попал в отряд космонавтов ЦПК ВВС. С 1987-го по 1995-й осуществил четыре полета в космос, пробыв на орбите порядка 490 дней. В общей сложности космонавт выполнил шесть выходов в открытый космос продолжительностью около 20 часов.