Умер летчик-космонавт СССР Александр Викторенко

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Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Викторенко умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"Его жизнь – это пример беззаветного служения Родине, мужества, силы духа, высокого гражданского долга, преданности избранному делу", – отметили в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что похороны и прощание с Викторенко пройдут 12 августа в 10:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны РФ в Мытищах. "Роскосмос" выразил соболезнования родным и близким умершего.

Александр Викторенко родился 29 марта 1947 года в Казахстане. В Вооруженных силах СССР он был с 1965 года. А с 1982 года готовился к космическим полетам в рамках международных космических программ "Интеркосмос".

Свой первый космический полет Викторенко совершил с 22 по 30 июля 1987 года в качестве командира 1-й экспедиции посещения на орбитальный комплекс "Мир". Всего он совершил 4 космических полета, проработал на орбите 489 суток и 6 раз выходил в открытый космос.

Всю свою жизнь он посвятил космонавтике, внес неоценимый вклад в историю покорения космического пространства. Викторенко удостоен звания Герой Советского Союза с вручением медали "Золотая Звезда", а также награжден медалями и орденами СССР, РФ, иностранных государств.