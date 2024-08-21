ТАСС: умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль

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Генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль умер в своей столичной квартире на улице Академика Анохина, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По данным медслужбы, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Приехавшие по его жалобе на недомогание медики не смогли его спасти, утверждает издание.

Дмитрий Древаль в начале 2000-х находился на посту замначальника тыла. С 2018 года он работал в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, возглавлял управление организационного обеспечения развития медицинского образования.

Древаль служил в армии 37 лет, был награжден орденом "За военные заслуги" и медалью "За спасение погибавших".