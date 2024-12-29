Business Insider: у сторонников Трампа возникли разногласия из-за иммиграции

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В рядах сторонников избранного президента США Дональда Трампа произошел раскол из-за разногласий во взглядах на иммиграционную политику. Об этом сообщает Business Insider.

Так, сторонники избранного президента из Кремниевой долины разошлись во взглядах на иммиграцию с некоторыми представителями движения MAGA (Make America Great Again).

Первые во главе с близким соратником Трампа миллиардером Илоном Маском выступают за расширение выдачи виз типа H-1B, позволяющих компаниям в США нанимать высококвалифицированных профессионалов из других стран. Маск неоднократно высказывался в поддержку легальной иммиграции и данного типа виз, отмечая, что бюрократия в США приводит к тому, что в страну попасть законным образом куда сложнее, чем нелегальным путем.

Более консервативные же сторонники Трампа считают, что крупные технологические компании злоупотребляют иммиграционной системой. По их мнению, иностранные специалисты занимают рабочие места, которые могли бы достаться гражданам США.

Ранее Трамп заявлял, что намерен отменить практику предоставления американского гражданства по праву рождения. Он подчеркнул, что считает нелепым автоматическое предоставление гражданства, гарантированное 14-й поправкой.

До этого политик подтвердил, что планирует ввести в стране чрезвычайное положение (ЧП) и использовать военных для борьбы с миграцией.

