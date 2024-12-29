NYP: Трамп поддержал Маска в вопросе виз для профессионалов

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает выдачу специальных американских виз высококвалифицированным специалистам из других стран. Об этом он сообщил в беседе с The New York Post .

Таким образом избранный президент поддержал позицию предпринимателя Илона Маска по этому вопросу.

"Мне всегда нравились визы, я всегда был сторонником виз, поэтому они и существуют у нас. На моих предприятиях работает много людей с визами H-1B. <...> Это отличная программа", – высказался он.

Ранее портал Business Insider сообщил, что в рядах сторонников Трампа наметился раскол из-за разногласий во взглядах на иммиграционную политику будущей администрации США. Поддерживающие республиканца бизнесмены Кремниевой долины во главе с Маском не сошлись во мнении с наиболее консервативными представителями движения MAGA (Make America Great Again).

Первые выступают за расширение выдачи виз типа H-1B, позволяющих компаниям в США нанимать высококвалифицированных иностранных профессионалов, вторые же считают, что крупные технологические компании злоупотребляют иммиграционной системой, а рабочие места американцев занимают иностранцы.

Родившийся в ЮАР Маск заявлял, что именно "благодаря визе H-1B в Америке находится он и многие другие нужные люди, создавшие SpaceX, Tesla и сотни других компаний, которые укрепляют Америку".