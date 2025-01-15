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15 января, 13:30

Технологии

TikTok в США может прекратить работу 19 января

TikTok в США может прекратить работу 19 января

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Американские пользователи TikTok готовятся к отключению приложения, которое может произойти уже 19 января. Это связано с решением властей США, требующих продажи платформы американской компании. В противном случае работу TikTok планируют приостановить.

По данным New York Times, стоимость китайской компании – владельца сервиса ByteDance оценивается в 225 миллиардов долларов, а ее американское подразделение – в половину этой суммы. Среди потенциальных покупателей обсуждаются известные имена, включая Илона Маска и популярного блогера MrBeast, который уже заявил о намерении приобрести платформу.

Однако эксперты сомневаются, что Китай согласится продать уникальный алгоритм работы TikTok. Между тем, многие американские пользователи уже начали переходить на другие платформы, включая новое китайское приложение RedNote, которое стало лидером загрузок в App Store.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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