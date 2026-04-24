Пользователи Сети восхитились Екатериной Климовой и ее сыном на красной дорожке ММКФ

Церемония закрытия и торжественное награждение победителей 48-го Московского международного кинофестиваля прошли в Москве. Кто забрал престижные статуэтки и какими были образы звезд на красной дорожке, расскажет Москва 24.

Лучший фильм из Индии

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) объявил победителей. Торжественная церемония награждения прошла в столичном театре "Россия" 23 апреля, ее ведущим стал сценарист и продюсер Андрей Золотарев.

Главная награда ММКФ "Золотой Святой Георгий" в номинации "Лучший фильм" досталась индийской ленте режиссера Фазиля Разака "Страсть". Сюжет картины рассказывает о девушке, которая пережила горький жизненный опыт, сильно повлиявший на нее. Будучи в глубоком психологическом кризисе, она попадает под влияние парня, который вовлекает героиню в преступную деятельность, чтобы избежать наказания самому.





Разак Ахамед продюсер фильма "Страсть" Наш фильм о токсичных взаимоотношениях, где жертвами часто становятся именно женщины. И я бы хотел поблагодарить жюри фестиваля за то, что они отметили нашу работу.

Исполнительница главной роли, актриса Амрутха Кришнакумар, удостоилась статуэтки "Серебряный Святой Георгий" за лучшую женскую роль.

Награду за лучшую мужскую роль получил Сергей Гилев за работу в фильме Антона Бильжо "Выготский". Российский проект также был отмечен призом за лучшую режиссерскую работу. Лента рассказывает о жизни выдающегося ученого и психолога Льва Выготского.

"Серебряный Святой Георгий" в категории короткометражного кино получила южнокорейская картина "Нигде – и все же где-то", в номинации "Лучший документальный фильм" – китайский проект "Долгий путь домой". Лучшей лентой конкурса "Русские премьеры" стала картина режиссера Виктора Шамирова "Температура вселенной".

Испано-румынский фильм "Воздаяние" получил награду в рамках специального приза жюри, а приз зрительских симпатий забрала российская картина "Отец" режиссера Павла Иванова.

Всего в рамках фестиваля показали около 200 картин из 43 стран.

Без эпатажа

Фото: Валерия Гай Германика и ее дочь Октавия. ТАСС/Артем Геодакян

Перед церемонией закрытия ММКФ звезды традиционно прошлись по красной дорожке. Если для открытия режиссер Валерия Гай Германика выбрала эпатажное "голое" платье с кожаными рукавами, то на закрытие ММКФ она надела наряд гораздо скромнее. Валерия пришла в полностью закрытом длинном махровом платье под горло. Ее сопровождала дочь Октавия в черном мини-сарафане и белой блузке.

Актриса Кристина Асмус вновь выбрала белое платье, однако на этот раз чуть более строгое. Звезда надела наряд в пол с квадратными плечами и фигурным вырезом на талии. Екатерина Климова вышла в свет в нежно-розовом платье с объемным узором. Знаменитость дополнила образ черным поясом на талии и длинными перчатками. Актрису сопровождал сын Матвей: молодой человек предстал в классическом костюме с бабочкой. Пользователи Сети назвали выход одним из самых красивых и трогательных на мероприятии и засыпали семью комплиментами.

"Просто вау, какие красивые, глаз не отвести", "как приятно с сыном видеть", "сынок на папу похож! Мамочка необыкновенная красавица!" – отметили комментаторы.

Фото: Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян. ТАСС/Артем Геодакян

В Сети также обратили внимание на выход Павла Прилучного с супругой Зепюр Брутян. Звезда "Мажора" был одет в черный костюм свободного кроя, а возлюбленная выбрала белое платье по фигуре без бретелей. Комментаторов особо умилил момент, как Прилучный нес подол платья спутницы, а затем бережно уложил его на дорожке ради красивых кадров.

"Паша прям пылинки с нее сдувает, приятно смотреть", "чувствуется забота и внимание друг к другу", "искренность и внимание друг к другу делают любой момент глубже, теплее и элегантнее", – написали пользователи Сети.

Отдельно СМИ отметили выход Елизаветы Боярской. Актриса появилась на мероприятии в черном корсетном платье в пол с открытой зоной декольте. Украшения были максимально неброские, а дополнили образ уложенные в гладкую прическу волосы.

В свою очередь, Марина Ворожищева выбрала для выхода платье золотисто-песочного цвета с плиссированным низом, выгодно подчеркивающим беременный живот. Лицо прикрывала сетка-вуаль.