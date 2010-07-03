Эксперты не увидели противопоказаний для выпуска животных из "китовой тюрьмы"

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Всех млекопитающих, которые находятся в бухте Средняя в Приморье, можно выпустить. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков.

"Все животные в бухте находятся в удовлетворительном состоянии", – цитирует "Интерфакс" специалиста. Он также рассказал, что у двух белух и одной косатки есть нарушения здоровья – их обследуют дополнительно.

Животных планируют выпускать группами – это продиктовано опасениями за их жизнь. Специалисты не уверены, что млекопитающие смогут адаптироваться в море после зимы, проведенной в водных вольерах.

"Нам бы не хотелось, чтобы завтра, выпустив значительную часть, мы увидели их всплывшими, погибшими", – рассказал глава ВНИРО Кирилл Колончин, отметив, что первыми выпустят наиболее здоровых особей.

Доставка животных из бухты обойдется в два-три миллиона рублей на каждую особь.



Куда исчезают животные из "китовой тюрьмы"

Около сотни косаток и белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Млекопитающих незаконно выловили для отправки в китайские океанариумы. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".

Из бухты пропали три белухи и косатка – возможно, что они уплыли через дыру в ограждении. Полиция региона проводит проверку по факту исчезновения животных.

Выпустить обитателей "китовой тюрьмы" призывали многие знаменитости, в том числе актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

