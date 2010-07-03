Отловщики объяснили экскурсии в "китовую тюрьму"

Отловщики объяснили проведение экскурсий для детей в "китовую тюрьму". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-отловщика "Афалина".
Представитель компании отметил, что экскурсии проводили для дошкольников в рамках соглашения о культурно-просветительской работе с населением.
Он также заявил, что реадаптация косаток и белух из "китовой тюрьмы" не началась по причине отсутствия индивидуальных планов и ответственных лиц. В разработанных планах должны быть прописаны индивидуальные назначения животным.
"На сегодня о выполнении процесса реадаптации нужно спрашивать у того, кто его рекомендовал. Этих планов еще нет, нет лиц, ответственных за процесс реадаптации. Они (меры по реадаптации) должны быть закреплены документально", – рассказал собеседник.
Он отметил, что все заключения специалистов по реадаптации носили рекомендательный характер. Он уточнил, что их специалисты имеют опыт в адаптации животных к человеку, но при этом реадаптацией они никогда не занимались.
"Кто будет отвечать за результат, и как будет эта процедура законодательно закреплена? Наши тренеры животных адаптируют, у них есть компетенция сделать так, чтобы животное привыкло к человеку, не боялось, выполняло набор команд и правильно питалось. Всю обратную процедуру никто никогда не делал", – добавил собеседник.
Ранее зоозащитница Нина Зырянова рассказала, что в "китовой тюрьме" в Приморье проходят бесплатные экскурсии для детей. По ее словам, ей удалось снять на видео, как группы взрослых с детьми приезжают посмотреть на "китовую тюрьму".
31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
Косаток и белух хотели незаконно продать в китайские океанариумы, животные содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября 2018 года. Млекопитающих незаконно выловили для отправки в китайские океанариумы. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".
Возбуждено уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных.
В "китовую тюрьму" в Приморье стали водить экскурсии
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