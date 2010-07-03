Хозяин "китовой тюрьмы" пообещал учесть мнения ученых о судьбе косаток

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Решение о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье будет принято с учетом рекомендаций ученых и властей. Об этом заявил глава компании "Афалина" Алексей Решетов.

Он подчеркнул, что компании по отлову – "добросовестные пользователи российских биоресурсов". "Мы поступим в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны", – цитирует Решетова ТАСС.

По словам хозяина "китовой тюрьмы", "Афалина" тесно сотрудничает с учеными, которые уже дали прогнозы о судьбе животных. "Все животные здоровы, мы постоянно отчитываемся перед членами рабочей группы правительства о состоянии животных", – подчеркнул Решетов. Он также отметил, что компания взаимодействует с Росрыболовством и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее Решетов отказался выпускать косаток из "китовой тюрьмы", назвав их своей собственностью. Этот отказ вызвал удивление в Кремле.

История 11 косаток и 90 белух получила широкую огласку в прошлом году. Животные до сих пор находятся в "китовой тюрьме", хотя зоозащитники неоднократно били тревогу из-за ненадлежащих условий содержания морских обитателей. В Росрыболовстве пообещали, что косатки и белухи покинут "китовую тюрьму" ориентировочно в июле–августе, так как этот период является для них оптимальным.