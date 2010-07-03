В Минприроды оценили отказ хозяина "китовой тюрьмы" выпустить белух

В Минприроды РФ настаивают на необходимости освобождения косаток и белух, находящихся в бухте Средняя Приморского края.
"Позиция Минприроды неизменна. Мы продолжаем считать, что животных надо выпустить", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы министерства.
Ранее сообщалось, что глава компании "Афалина" Алексей Решетов отказался добровольно выпускать животных из так называемой "китовой тюрьмы" на волю. Он заявил, что косатки и белухи – его собственность, решение о выпуске он не принимал и делать этого не собирается.
"Это личное мнение и решение компании-отловщика. Окончательное решение будет принимать уже высшее руководство", – резюмировали в Минприроды.
Владелец "китовой тюрьмы" не собирается выпускать животных на волю
Первыми о "китовой тюрьме" миру рассказали представители Greenpeace. Прошлой осенью они заявили, что животных собираются незаконно продать в Китай.
Около сотни косаток и белух сейчас содержатся в бухте Средняя под Находкой. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".
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