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10:52

В Минприроды оценили отказ хозяина "китовой тюрьмы" выпустить белух

экология животные

10:52

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Минприроды РФ настаивают на необходимости освобождения косаток и белух, находящихся в бухте Средняя Приморского края.

"Позиция Минприроды неизменна. Мы продолжаем считать, что животных надо выпустить", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы министерства.

Ранее сообщалось, что глава компании "Афалина" Алексей Решетов отказался добровольно выпускать животных из так называемой "китовой тюрьмы" на волю. Он заявил, что косатки и белухи – его собственность, решение о выпуске он не принимал и делать этого не собирается.

"Это личное мнение и решение компании-отловщика. Окончательное решение будет принимать уже высшее руководство", – резюмировали в Минприроды.

Владелец "китовой тюрьмы" не собирается выпускать животных на волю

Первыми о "китовой тюрьме" миру рассказали представители Greenpeace. Прошлой осенью они заявили, что животных собираются незаконно продать в Китай.

Около сотни косаток и белух сейчас содержатся в бухте Средняя под Находкой. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".

Из бухты пропали три белухи и косатка – возможно, что они уплыли через дыру в ограждении. Полиция региона проводит проверку по факту исчезновения животных.

Стоимость выпуска одной косатки составит до трех миллионов рублей.

Выпустить обитателей "китовой тюрьмы" призывали многие знаменитости, в том числе актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

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экология животные

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