В Кремле отреагировали на отказ освободить косаток и белух

В Кремле выразили удивление в связи с сообщениями, что владелец животных из приморской бухты Средняя на Дальнем Востоке отказывается отпускать косаток и белух на волю.
"Мы тоже с удивлением сегодня услышали эти заявления представителя или собственника компании, которая занималась отловом", – цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Он также отметил, что наблюдаются проблемы с выполнением поручений президента РФ Владимира Путина в этом вопросе. "Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях, все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения как минимум в части не выполняются", – резюмировал Песков.
Ранее сообщалось, что глава компании "Афалина" Алексей Решетов отказался добровольно выпускать животных из так называемой "китовой тюрьмы" на волю. Он заявил, что косатки и белухи – его собственность, решение о выпуске он не принимал и делать этого не собирается.
Владелец "китовой тюрьмы" не собирается выпускать животных на волю
В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Как минимум 12 млекопитающих были выловлены. Вместе с 90 белухами 11 из них оказались в "Центре передержки морских млекопитающих", который находится в бухте Средняя в черте города Находка в Приморском крае. Компании, судя по всему, осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи.
В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. У них возникло сразу несколько претензий по факту отлова млекопитающих. Во-первых, зоозащитники и зоологи убеждены, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу. Во-вторых, зоозащитники заявили о неподобающих условиях содержания животных.
Зоозащитники также заявили, что из вольеров исчезла больная косатка и три белухи. Они подозревают, что животные погибли из-за невыносимых условий содержания.
Несмотря на возбуждение уголовных дел, проверки и широкое освещение проблемы, косатки и белухи по-прежнему находятся в "китовой тюрьме". За месяцы, прошедшие с момента огласки истории, в защиту млекопитающих выступили многие знаменитости. Среди них, например, актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон. Она обратилась к властям РФ с просьбой помочь в освобождении косаток и белух. Письмо российским властям опубликовано на сайте ее фонда.
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