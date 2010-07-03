Последнюю группу косаток выпустили в Охотское море

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Фото: vniro.ru
Последнюю группу косаток, которые содержались в бухте Средней, выпустили в Охотское море. Об этом сообщил агентству "Интерфакс – Дальний Восток" пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
"Две косатки и шесть белух после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток были выпущены в естественные условия обитания", – сообщил Смородов.
Он уточнил, что самку Харю и самца Фореста выпускали одновременно через транспортировочную клеть. Сначала животным сделали массаж, чтобы восстановить тонус мышц. После выпуска косатки некоторое время покружили у берега, а затем ушли в северную часть залива.
Специалисты следят за поведением животных. Их планируют сопровождать в первые дни нахождения в дикой природе.
После того, как косатки отдалились от места выпуска на безопасное расстояние, к выпуску начали готовить белух. Животных выпускали по очереди.
6 августа третья группа косаток, содержавшихся в приморской бухте Средней, была выпущена в Охотском море. Перед выпуском животных осмотрели ветеринары, взяли необходимые пробы, установили спутниковые метки.
Первая группа из двух косаток и шести белух оказалась на воле в июне, вторая – еще из трех особей – в июле. Ученые, наблюдающие за косатками, заметили, что они объединились в группу – держатся вместе и двигаются синхронно.
В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Как минимум 12 млекопитающих были выловлены. Вместе с 90 белухами они оказались в "Центре передержки морских млекопитающих". Компании осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи.
Третья группа косаток из "китовой тюрьмы" прибыла в Хабаровск
В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. У них возникло сразу несколько претензий по факту отлова млекопитающих. Во-первых, зоозащитники и зоологи были убеждены, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу. Во-вторых, зоозащитники заявили о неподобающих условиях содержания животных.
Также сообщалось, что из вольеров исчезла больная косатка и три белухи. Зоозащитники подозревают, что животные погибли из-за невыносимых условий содержания.
Компанию "Афалина", которая отловила косаток и белух, оштрафовали на 28,176 миллиона рублей. Фирму признали виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток. Штраф в 28 миллионов рублей назначили также компании "Белый кит", в 56,4 миллиона рублей – компании "Океанариум ДВ", в 37,6 миллиона рублей – компании "Сочинский дельфинарий".
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