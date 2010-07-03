Почти полный скелет утконосого динозавра нашли в Японии

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Японские палеонтологи обнаружили почти полный окаменевший скелет древнего динозавра, который относится к совершенно новому, ранее не описанному виду, сообщает "Мир 24".

Существу дали название Kamuysaurus japonicus. Его останки нашли в морских отложениях возрастом 72 миллиона лет на острове Хоккайдо. Исследователи предположили, что существо относилось к роду гадрозавров (утконосых динозавров). Речь идет об одной из самых успешных и многочисленных групп древних существ.

Останки гадрозавров находили в Евразии, Америке и Антарктиде. Они жили в меловом периоде, 100–66 миллионов лет назад.

Найденный скелет из 350 костей стал самой крупной палеонтологической находкой Японии. Ученые считают, что останки принадлежали взрослой особи, которая умерла в возрасте примерно девяти лет.

При жизни существо достигало восьми метров в длину и более 5,3 тонн живого веса. Предполагается, что его тело упало в море, опустилось на морское дно и на миллионы лет "законсервировалось" в донном осадке.

В конце июля девятилетний мальчик обнаружил в овраге города Хэюань на юге Китая 11 окаменелых яйцах динозавра, возраст которых составляет 66 миллионов лет.