Ктулху, Ждун и котики: 80 лет со дня смерти Говарда Лавкрафта

Ровно 80 лет назад умер знаменитый писатель Говард Лавкрафт. Его творчество повлияло на различные направления культуры: музыку, литературу, кино и компьютерные игры. Свой отпечаток писатель оставил и в культуре Сети, став фактически автором одного из первых мемов Рунета – Ктулху. В честь знаменательной даты мы решили вспомнить яркие вирусы, распространявшиеся в Сети, включая старичков вроде древнего бога, и новых звезд. Почему между Ктулху и Чаком Норрисом существует пакт о взаимном ненападении? В каком комиксе появится Сердитый котик? Кто такой этот негр с пальцем у виска? Ответы на эти вопросы и приятные воспоминания ищите в подборке сетевого издания m24.ru.

Мем – любой контент в интернете, получивший, так называемую вирусную известность и оказавший значительное влияние на культуру Сети и реального мира. Искренне Ваш, Капитан Очевидность.



Щупальца и не только

Начнем с творчества Лавкрафта и знаменитого Ктулху. В произведениях писателя это злобное божество с головой осьминога и телом, похожим одновременно на драконье и человеческое. Ктулху может управлять человеческим разумом, но его сдерживает толща океана, на дне которого он спит, поэтому влиять бог может только на сны чувствительных людей. Причем кошмары его авторства могут даже свести жертву с ума.

Как персонаж стал мемом, доподлинно не известно. Одна из версий – вирус распространился после того, как в 2006 году "Яндекс" провел голосование о вопросах, которые нужно задать на конференции Владимиру Путину, один из них касался его отношения к пробуждению древнего бога. Он вошел в список самых популярных, но официально задан не был.

На самом деле к тому моменту образ Ктулху уже активно тиражировался в интернете. Пользователи вспоминали всемогущее божество и возможность его пробуждения активно и в различных ситуациях. Возвращение Ктулху обычно олицетворяло начало глобальной катастрофы. Поэтому можно сказать, что "нулевой пациент", заразившийся вирусом, нам неизвестен, зато влияние образа на Рунет очевидно.

Гипнобог с тентаклями распространил свое влияние не только в России, он не раз еще появлялся на страницах литературных произведений, образ также использован в творчестве групп Therion, Metallica, Samael и других. В 2006 году вышла еще и игра Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, влияние образа также есть в играх Alone in the Dark, Prisoner of Ice, Cthulhu Saves the World, Sherlock Holmes: The Awakened, Terraria и других.

Кроме того, именем этого божества названа область на Плутоне.

Ктулху – не единственный носитель щупалец в пантеоне Рунета. Еще один мем, а также для некоторых последователей полноценный бог – Летающий макаронный монстр. Этот создатель вселенной появился в 2005 году в Калифорнии. Его придумал Бобби Хендерсон, которому не нравилось преподавание религии в школах как обязательного предмета.

Он основал религию абсурда – пастафарианство. Главным постулатом стала догма: Летающий макаронный монстр с глазами-тефтелями создал наш мир, когда перепил. Это религиозное течение оппонирует традиционным церквям, давая возможность атеистам и агностикам открыто выражать свою точку зрения. В Рунете Летающий макаронный монстр также быстро приобрел широкую известность, изображения этого божества на разный манер активно распространялись и используются до сих пор.

Один автомобилист из столицы даже добился того, что его фото с дуршлагом, религиозным головным убором пастафарианцев, вклеили в водительские права.

Сейчас дело макаронного монстра живет и процветает.

Кото-мемы

Эти животные сами по себе один из главных интернет-вирусов. Культ четвероногих, несмотря на осуждение снобистского сегмента сети, не ослабевает. Сам термин "котики", например, иногда относят к бесполезной развлекательной информации в интернете. Кроме того, это единственные животные, чьи мордочки стали набором эмоджи, идентичных классическим смайликам.

И все же некоторые представители этого вида заслуживают отдельного внимания. Начнем с давних знакомых: Nyan cat он же Нянкот. В 2012 году видео, на котором котэ с телом-печенькой пролетает по космосу, оставляя за собой радужный след, заполонило YouTube. Незамысловатая анимация сопровождалась еще более простенькой песней, текст которой состоял из повторения на разный манер звука "ня" – так, по мнению японцев, разговаривают коты.

Мем – детище трех независимых авторов, японца под ником daniwellP, техасца Криса Торреса и пользователя под ником saraj00n. Первый создал песню "Nyanyanyanyanyanyanya", которая превратилась в саундтрек к нашумевшему видео. Торрес же нарисовал анимацию и разместил ее в интернете в формате gif. А неизвестный saraj00n обработал оригинальную песню, наложив дополнительную дорожку "ня", и приклеил ее к анимации. Через две недели ролик набрал два миллиона просмотров.

Позднее вышли игры с использованием этого персонажа, снимались другие видео о нем, появился даже сайт с бесконечной записью, где каждый может проверить, сколько секунд "няканья" он сможет выдержать. А в одной из версий операционной системы Android есть пародия на этот мем. Больше года Нянкот активно терроризировал Сеть, затем его популярность начала угасать.



Полной противоположностью умильного и радужного Нянкота стал еще один мем – Cердитый котик известный всему миру как Grumpy cat, появившийся в 2012 году. Кошка по кличке Соус Тардар с суровым выражением на мордочке получила вирусную популярность в сети почти сразу после того, как ее фотографию опубликовал брат хозяйки животного.

Множество снимков этого персонажа с различными подписями расходились по лентам соцсетей. Кошка известна своим недовольством по любому поводу, кроме конца света – это событие ей по душе. Но как насчет Нового года?



Самой популярной долгое время была картинка, где под фото было написано одно слово – "Нет", или точнее, "No!".

Несмотря на то, что этот мем – практически ровесник Нянкота, его популярность не угасает и по сей день. Более того, в новой серии комиксов про кота Гарфилда также появится Grumpy cat. Недавно в официальном аккаунте животного в Twitter появилась обложка будущего номера.

IT'S OFFICIAL: Grumpy Cat & Garfield Comic Book Series coming Summer 2017https://t.co/CCCdyGfMou pic.twitter.com/zEUpQPJf5J — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 февраля 2017 г.



Последнее время в Рунете крайне популярен кот, который делает "Вжух!". Это отечественный мем, появившийся из картинки, размещенной в интернете аж в 2014 году, но получившей внезапную вторую жизнь в декабре 2016-го.

На оригинальном изображении толстый котэ в колпачке с серьезным лицом сидит на руках у хозяина. Снимок в таком виде тоже вирусился какое-то время, но не слишком долго. Через два года неизвестный автор дорисовал коту волшебную палочку и цветные линии ее взмаха. Теперь этот четвероногий интернет-волшебник владеет магией времени. Он может вызвать какое-нибудь событие одним только "Вжух!". Особенно популярен этот кот у студентов и школьников.

Если не хочется рисовать на картинках, то "Вжух!" можно призвать и так:

.∧_∧

( ・ω・。)つ━・*。

⊂ ノ ・゜+

しーJ °。+ *¨)

.· ´¸.·*´¨) ¸.·*¨)

(¸.·´ (¸.·' *

Вжух! И ты дочитал этот текст до конца.



Лица и личности

Некоторым людям также удалось стать мемами. Одним из первых и ярких представителей реальных личностей, образ которых стал вирусным, является американский актер Чак Норрис. В качестве мема своей эпичностью и всемогуществом Чак сравним разве что с Ктулху. Например, доподлинно известно, что Норрис может сделать все отжимания, его удар ногой с разворота может поразить противника сквозь пространство и время, а книги сами рассказывают ему нужную информацию, испытывая на себе его тяжелый взгляд.

Мем родился из ролей актера в кино, где он играл невероятных, неубиваемых и со всех сторон эпичных персонажей. Со временем образ стал настолько гипертрофированным, что пользователи Сети, включая Рунет, стали активно подшучивать над ним.

Кстати, в мифологии интернета содержится свидетельство встречи Чака и Ктулху. Легенда гласит, что древний бог "захавал" Норриса, за что тот применил на противнике свой коронный удар ногой с разворота. В результате произошел большой взрыв и родилась наша Вселенная. После этого герой и бог заключили пакт о взаимном ненападении, поскольку повторная их встреча приведет к гибели этого мира.

Вирусный образ жив до сих пор. Шутки о Чаке Норрисе произносил даже сам актер в фильме "Неудержимые 2". А не так давно его упомянул в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Congratulations too our new security advisor Cordell "Cord" Walker. Looks a lot like #chucknorris though. pic.twitter.com/1tEXnSJA8Q — Donald J. Trump (@reahDonaldTrump) 21 февраля 2017 г.



И еще немного о героях – на этот раз сражающихся на фронтах глупости. Если у вас есть знакомые, которые систематически терпят эпические провалы, то им смело можно присвоить звание "Лииииирооооой Джееенкиииинс". Этому мему уже более 12 лет, и хотя сейчас он не распространяется подобно вирусу в интернете, память о нем жива до сих пор.

Лирой Дженкинс – это имя персонажа игры World of Warkraft. Оно стало мемом после того, как управлявший персонажем игрок Бен Шульц подвел свою партию во время рейда на одно из подземелий игры. Команда долго обсуждала тактику нападения на пещеру, заполненную монстрами, но Шульц в это время отсутствовал – разогревал ужин.

Он вернулся, когда обсуждение уже подходило к концу и, не дожидаясь никаких рекомендаций от товарищей, ринулся в бой с криком "Лиииииирррооооооой Джееееенкииииинс!". Вся партия поспешила за ним вслед, в итоге персонажи игроков в скором времени погибли, так и не зачистив подземелье.



"Подвиг" Шульца был заснят на видео, и раздосадованная поражением команда выложила его в интернет. Вскоре ролик начал активно распространяться и получил широкую известность даже за пределами игрового сообщества. А в игре WoW появилось достижение "Лиииииирррооооооооой?".

Иногда мемом в сети становится не поступок и не образ в целом, а например отдельное выражение лица героя. Последним вирусом в этой категории стал Roll Safe, известный в Рунете как "негр с пальцем у виска". Этот персонаж даст вам лучший из худших советов в жизни.

Оригинальная картинка – кадр из сериала "Hood Documentary" ("Документалка на районе") с лицом актера Кайоди Эвуми. В сериале герой в этот момент говорил, что одна из героинь нравится ему не только из-за красоты, но и ума.

В меме же образ используется для раздачи вредных советов. Например, "Тебе не нужно будет убирать комнату, если у тебя нет никакой комнаты" и прочих рекомендаций в том же духе. Сначала вирус захватил западный сегмент социальной сети Twitter, а уже затем начал активно переходить в Рунет. Вирус один из самых актуальных – он пришел к нам примерно с начала февраля 2017 года.

You can't disappoint your parents if you never made them proud in the first place pic.twitter.com/tPTZ5gcwFs — RollSafe (@RollSafeMemes) 7 февраля 2017 г.

Неведомые твари

В 2016 году в Рунете стала распространяться картинка с дощечкой, на которой естественный узор напоминает морду неизвестного животного. Под этим "лицом" кто-то подписал приветствие "Дратути!", и мем обрел жизнь.

Правда безоговорочной любви пользователей существо так и не получило. Во-первых потому, что прочтение слов "здравствуйте" в таком формате было заимствованно из стародавней передачи "Городок", а во-вторых – сама картинка, по некоторым данным, тоже не новая. И все же мем пожил в сети какое-то время, некоторые пользователи даже стали искать другие изображения с лицами на неодушевленных предметах.

Зато другое неведомое нечто по имени Ждун покорило Рунет безоговорочно. Это существо с головой морского слона, телом личинки и руками пожилого человека, которое находится в бесконечном ожидании.

Фотография скульптуры, созданной голландской художницей Маргрит ван Бреворт, заполонила интернет и стала очень популярна в русском сегменте. Художница назвала свое творение Homunculus loxodontus (слоноподобный гомункул). Она отметила, что это собирательный образ людей, ожидающих в больничных очередях. Собственно, и поставили скульптуру в медицинском центре Лейденского университета.

Пользователи Рунета переименовали образ в Ждуна и начали делать различные картинки, обыгрывая ожидание, которое иногда преследует граждан в быту. Некоторые эксперты отмечают, что образ стал известным именно в России, потому что очереди занимают не последнее место среди затрат времени у населения страны.

Мем стал настолько популярным, что уже успешно перекочевал в реальность в виде сувениров. А недавно он даже посетил отделение "Почты России". В МГУ установили импровизированную реплику скульптуры в честь Дня радио. А настоящий собственный памятник Ждуну может появиться в столице, если проект поддержат горожане.