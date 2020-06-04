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09:49

Ученые установили дату постройки моста на Храмовой горе в Иерусалиме

за рубежом строительство культура

Фото: AP Photo/Mahmoud Illean

Израильские археологи выяснили, когда был построен мост, соединяющий Храмовую гору с верхней частью Иерусалима. Об этом сообщает "Мир 24".

Специалисты применили метод радиоуглеродного анализа на образце исторического моста. Данный способ основывается на проверке микроскопических фрагментов золы и иной органической материи.

Согласно результатам исследования, инженерное сооружение возвели в эпоху правления Ирода Великого. Хронологически это период от 20 года до нашей эры до 20 года нашей эры.

Мост впоследствии несколько раз достраивали и перестраивали, в том числе в период властвования Римской империи. При этом новое исследование позволяет опровергнуть гипотезу об "арабском" происхождении сооружения.

В начале июня стало известно, что ученые из Йельского университета установили новую дату отсчета геологической истории Земли. Согласно свежим данным, тектоника плит начала формироваться на планете 4,4 миллиарда лет назад.

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