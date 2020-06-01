Ученые изменили точку отсчета геологической истории Земли

13:27
Фото: depositphotos/Yaruta
Ученые из Йельского университета установили новую дату отсчета геологической истории Земли, сообщает телеканал "Мир 24".
Согласно новым данным, тектоника плит начала формироваться на планете 4,4 миллиарда лет назад. Этот процесс завершился спустя 100 миллионов лет после возникновения Земли. Между тем ранее считалось, что геологическая история планеты началась 3-3,5 миллиарда лет назад.
Прийти к таким выводам ученые смогли в результате нового метода, основанного на содержании аргона. Исследователи утверждают, что данный элемент, выделяющийся в процессе континентального роста, слишком тяжелый, чтобы испариться из атмосферы. Таким образом, аргон позволяет изучить древнейшие процессы геологической истории Земли.
В то же время, по словам ученых, науке еще предстоит установить период перехода пород планеты в твердое состояние. Исследование этой проблемы, полагают деятели науки, позволит понять, когда возникли первые формы жизни.
Касаясь важности изучения истории Земли на основе аргона, ученые отметили, что данное вещество позволит изучить самые ранние процессы, происходившие на планете. Исследователи подчеркнули, что "чем глубже мы уходим в прошлое, тем меньше у нас остается геологических записей".
Ранее ученые из Франции, Канады и США установили, что первые образцы речи на Земле могли появиться 20 миллионов лет назад. В настоящий момент общепризнанной является теория, согласно которой люди стали говорить примерно 200 тысяч лет назад.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: