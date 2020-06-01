Ученые изменили точку отсчета геологической истории Земли

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Ученые из Йельского университета установили новую дату отсчета геологической истории Земли, сообщает телеканал "Мир 24".

Согласно новым данным, тектоника плит начала формироваться на планете 4,4 миллиарда лет назад. Этот процесс завершился спустя 100 миллионов лет после возникновения Земли. Между тем ранее считалось, что геологическая история планеты началась 3-3,5 миллиарда лет назад.

Прийти к таким выводам ученые смогли в результате нового метода, основанного на содержании аргона. Исследователи утверждают, что данный элемент, выделяющийся в процессе континентального роста, слишком тяжелый, чтобы испариться из атмосферы. Таким образом, аргон позволяет изучить древнейшие процессы геологической истории Земли.

В то же время, по словам ученых, науке еще предстоит установить период перехода пород планеты в твердое состояние. Исследование этой проблемы, полагают деятели науки, позволит понять, когда возникли первые формы жизни.

Касаясь важности изучения истории Земли на основе аргона, ученые отметили, что данное вещество позволит изучить самые ранние процессы, происходившие на планете. Исследователи подчеркнули, что "чем глубже мы уходим в прошлое, тем меньше у нас остается геологических записей".

Ранее ученые из Франции, Канады и США установили, что первые образцы речи на Земле могли появиться 20 миллионов лет назад. В настоящий момент общепризнанной является теория, согласно которой люди стали говорить примерно 200 тысяч лет назад.