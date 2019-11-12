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В мире

15:51

Стал известен реальный возраст реки Нил

наука за рубежом

Фото: ТАСС/dpa/Gehad Hamdy

Итальянские и американские геологи нашли доказательства того, что Нил в своем нынешнем облике существует уже больше 30 миллионов лет, сообщает "Газета.ру".

До сих пор считалось, что эта река течет по своему руслу около шести миллионов лет. Ученые же говорят, что Нил не менялся гораздо дольше.

По их данным, такую стабильность очертаниям реки дала особая структура земной мантии под северо-восточной частью Африки. Она и сумела поддержать дренажную систему реки и сохранить акваторию, а также очертания Нила.

Ранее геологи из МГУ и других российских научных центров пришли к выводу, что русло и пойма Москвы-реки оставались неизменными со времен позднего Дриаса, "малого ледникового периода", начавшегося и закончившегося примерно 13 тысяч лет назад.

Пять тысяч лет назад, как считают исследователи, под действием климатических факторов берега покрылись лесами. Примерно 2500 лет назад леса были вырублены первыми поселенцами.

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