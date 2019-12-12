Ученые допускают, что предки человека заговорили 20 млн лет назад

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Ученые из Франции, Канады и США во главе с Луи-Жано Боэ из Университета Гренобль Альпы провели исследование, результаты которого могут указывать на появление первых образцов речи 20 миллионов лет назад. Об этом сообщает журнал Science Advances.

В научном сообществе принято считать, что речь у предков человека стала проявляться примерно 200 тысяч лет назад. С точки зрения анатомии это связывали с постепенным удлинением голосового тракта в результате спуска гортани. Благодаря этому, предполагали специалисты, увеличивался диапазон и четкость произносимых звуков.

Группа ученых под руководством Луи-Жано Боэ оценили особенности поведения и голосового общения приматов, на основе чего сделали вывод – низкое расположение гортани не является обязательным элементом построения речи. Специалисты также объяснили, что низкая гортань есть не только у человека, а приматы способны издавать контрастные звуки и в типичном для себя положении органа.

"Теперь, не привязываясь к факту появления опущенной гортани, мы можем рассматривать самые различные гипотезы возникновения языка без ограничения во времени", – заявил Боэ.

Ранее итальянские и американские геологи выяснили, что Нил, в своем современном виде, существует больше 30 миллионов лет. Ученые объяснили, что стабильность очертаний реки вызвана особой структурой земной мантии под северо-восточной частью Африки.

