Ученые выяснили происхождение гигантских моллюсков в Волге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские ученые выяснили, что гигантские двустворчатые моллюски (беззубки) имеют китайское происхождение, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Ивана Болотова.

Он отметил, что в 2019 году в СМИ появилась информация о нахождении "гигантских моллюсков-мутантов". В связи с этим на Волгу была отправлена экспедиция с целью исследования феномена.

"Местные ученые комментировали, что это изменения климата, местные виды выросли и так далее. Но местные виды никогда не вырастают до 20–25 сантиметров, и было понятно, что это видимо, инвазия", – сообщил Болотов.

Он добавил, что был исследован материал моллюсков на предмет генетической последовательности. В результате анализа выяснилось, что эти виды беззубок характерны для китайских вод.

Ученые сообщают, что они были перевезены, вероятно, из реки Сунгари, которая является притоком Амура. Именно оттуда переселяли молодую рыбу в другие республики СССР. Однако при этом никто не заметил, что на ней были паразиты, поэтому беззубки и попали в Волгу.

В России же они появились в начале 2000-х. Ученые предполагают, что их перевезли с посадочными рыбами из Казахстана. Впоследствии эти беззубки нашли для себя благоприятную среду в нижней Волге.

"В некоторых местах численность их среди числа всех моллюсков доходит до 20–30%", – отметил Болотов.

Отмечается, что китайские моллюски намного крупнее местных. Болотов сообщил, что они уже прочно вошли в экосистему Волги, в связи с чем убрать их оттуда уже не получится.

Однако в виду их паразитирования они представляют угрозу, отметил Болотов. Он сообщил, что для ее локализации необходимо проверять молодь рыбы при переселении их в другие водоемы.

"И надо разрабатывать программы по снижению численности, но пока на данном этапе я не готов сказать, каким образом это технически можно организовать", – подчеркнул Болотов.

Ранее на берегу острова Беринга нашли бесчешуйного большеголового алепизавра. Он считается редким видом. Часто подобные рыбы обнаруживаются на берегу без повреждений и следов болезни.