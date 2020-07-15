Ученые выяснили происхождение гигантских моллюсков в Волге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российские ученые выяснили, что гигантские двустворчатые моллюски (беззубки) имеют китайское происхождение, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Ивана Болотова.
Он отметил, что в 2019 году в СМИ появилась информация о нахождении "гигантских моллюсков-мутантов". В связи с этим на Волгу была отправлена экспедиция с целью исследования феномена.
"Местные ученые комментировали, что это изменения климата, местные виды выросли и так далее. Но местные виды никогда не вырастают до 20–25 сантиметров, и было понятно, что это видимо, инвазия", – сообщил Болотов.
Он добавил, что был исследован материал моллюсков на предмет генетической последовательности. В результате анализа выяснилось, что эти виды беззубок характерны для китайских вод.
Ученые сообщают, что они были перевезены, вероятно, из реки Сунгари, которая является притоком Амура. Именно оттуда переселяли молодую рыбу в другие республики СССР. Однако при этом никто не заметил, что на ней были паразиты, поэтому беззубки и попали в Волгу.
В России же они появились в начале 2000-х. Ученые предполагают, что их перевезли с посадочными рыбами из Казахстана. Впоследствии эти беззубки нашли для себя благоприятную среду в нижней Волге.
"В некоторых местах численность их среди числа всех моллюсков доходит до 20–30%", – отметил Болотов.
Отмечается, что китайские моллюски намного крупнее местных. Болотов сообщил, что они уже прочно вошли в экосистему Волги, в связи с чем убрать их оттуда уже не получится.
Однако в виду их паразитирования они представляют угрозу, отметил Болотов. Он сообщил, что для ее локализации необходимо проверять молодь рыбы при переселении их в другие водоемы.
"И надо разрабатывать программы по снижению численности, но пока на данном этапе я не готов сказать, каким образом это технически можно организовать", – подчеркнул Болотов.
Ранее на берегу острова Беринга нашли бесчешуйного большеголового алепизавра. Он считается редким видом. Часто подобные рыбы обнаруживаются на берегу без повреждений и следов болезни.
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