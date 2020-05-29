Российские ученые рассказали о феномене отчаяния у рыб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские биологи обнаружили у пресноводных рыбок феномен отчаяния. Предполагается, что это поможет эффективнее подбирать антидепрессанты для людей, сообщает ТАСС.
Для исследований была выбрана рыбка зебраданио, которая генетически на 70% подобна людям. Она обладает сложной нервной системой, продуктивно размножается и отличается высокой выносливостью.
Феномен отчаяния у рыбки выражается, в частности, в заторможенности и апатии. Воздействие антидепрессантами увеличило активность в мозгу зебраданио серотонина и дофамина, тесно связанных с депрессией и эмоциями у человека.
Ученые отмечают, что используя рыб, а не грызунов, удалось "отодвинуть" модель отчаяния, основанную на выученной беспомощности, на 340 миллионов лет, поскольку первые челюстные рыбы появились в ходе эволюции 400 миллионов лет назад, а грызуны – только 60.
Ранее группа ученых нашла на южном побережье Англии окаменевшие отпечатки тела кальмароподобного моллюска. Морской обитатель поймал рыбу и оказался погребен на дне океана.
Останки кальмара сохранились на дне океана в горной породе благодаря практически полному отсутствию кислорода. При этом ученые допускают, что моллюск сначала попал в опасную зону, а погиб уже после.
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