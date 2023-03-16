Прием работ на фотоконкурс РГО "Самая красивая страна" завершится 16 апреля

Фото: Иваненко Светлана/предоставлено пресс-службой РГО

Русское географическое общество (РГО) завершит прием работ на IX фотоконкурс "Самая красивая страна" 16 апреля 2023 года. Он посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

Основная тема – природа, но есть номинации, в которых авторы могут представить соотечественников и рассказать историю их жизни. Каждая номинация – портал в удивительный мир, который можно исследовать бесконечно: "Пейзаж", "Дикие животные", "Птицы", "Магия стихии", "Россия с высоты птичьего полета", "Россия в лицах", "Живой архив", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Макромир" и "Снято на смартфон".

Основное условие – все работы должны быть сделаны на территории России. А стать участником может фотограф из любого региона мира – нет никаких ограничений по месту жительства, гражданству и возрасту.



В жюри традиционно входят известные фотографы, кинорежиссеры, актеры, искусствоведы. В 2023 году победителей определят президент РГО Сергей Шойгу, российский фотограф дикой природы Сергей Горшков, актер театра и кино, режиссер и сценарист Сергей Гармаш, актер театра и кино, режиссер и продюсер Владимир Машков, итальянский фотограф дикой природы Марко Урсо, британский фотограф Эндрю Паркинсон и другие эксперты.

Победители в основных номинациях получат по 250 тысяч рублей. Работы всех финалистов будут опубликованы в красочном фотоальбоме и примут участие в выставках по всему миру.

Кроме того, до 16 апреля принимаются работы на фотоконкурс "Самая красивая страна глазами детей". Участник также может жить в любой стране, но присылаемые снимки должны быть сделаны только в России. На момент заявки участнику должно быть не более 16 лет включительно. Победители в каждой номинации получат квадрокоптер, оснащенный камерой, которая позволяет создавать качественные и детализированные фото и видео.

Ранее Международная медиагруппа "Россия сегодня" запустила конкурс фоторабот из зоны проведения специальной военной операции среди журналистов российских СМИ. Фотокорреспонденты смогут продемонстрировать мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия", отобразив ежедневный подвиг участников СВО.

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