Выставка о сотрудницах столичного транспорта открылась в метро в честь 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По случаю Международного женского дня в Московском метрополитене открылась выставка, посвященная сотрудницам столичного транспорта. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Экспозиция расположилась в переходе между станциями "Охотный Ряд" и "Третьяковская". На выставке представлены фотографии 13 женщин: водителей, начальников станций, диспетчеров и других специалистов.

"Мы открыли экспозицию, посвященную женщинам, которые работают в команде московского транспорта. Фотоработы познакомят пассажиров с профессиями наших сотрудниц и расскажут о том, что вдохновляет их в этой непростой работе", – приводят слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра добавил, что по поручению Сергея Собянина в столичном транспорте продолжают создавать новые рабочие места. Московский транспорт, по его словам, всегда ждет новых сотрудников.

В честь 8 Марта столичный Дептранс выпустил лимитированные "Тройки". Тираж составляет 5 тысяч экземпляров. Приобрести карты можно в кассах на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.



Дептранс выпустил лимитированные "Тройки" в честь 8 Марта

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