Прием заявок на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики откроется 13 марта

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Международная медиагруппа "Россия сегодня" запускает конкурс фоторабот из зоны проведения Специальной военной операции среди журналистов российских СМИ.

Всероссийский конкурс военной фотожурналистики начнется 13 марта, когда откроется прием заявок на участие. Прием работ будет осуществляться на странице конкурса и продлится до 27 апреля 2023 года включительно.

Генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев объявил о запуске, отметив, что главной целью конкурса "является создание военной фотохроники подвигов нашего времени, достоверно отражающей вклад нашего народа в неизбежную победу над неонацизмом и укрепление мира".

"Медиагруппа "Россия сегодня" следует по стопам своего великого предшественника – Совинформбюро, чьи военные корреспонденты вели уникальную летопись подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, – подчеркнул Киселев. – Мы, в свою очередь, открываем двери всем журналистам российских СМИ. Предоставляем уникальную возможность объединить усилия и показать всю правду, весь героизм наших людей через фотографии".

Фотокорреспонденты смогут продемонстрировать мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия", отобразив ежедневный подвиг участников СВО.

Работы всероссийского конкурса будут посвящены двум основным темам: воинскому долгу военнослужащих и добровольцев, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России.

"Ключевая задача нашего конкурса – широко раскрыть понятие "подвиг". Мы стремимся показать всю полноту ратного подвига наших героических военных и добровольцев, но и не менее великий подвиг медика, спасающего жизни, строителя, возводящего дома для мирных жителей, учителя, укрывающего детей под обстрелом", – заявил гендиректор "России сегодня".

Церемония награждения пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в авторский альбом.

Ранее оргкомитет IX Международного конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина объявлял прием работ 2023 года. Конкурс носит имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания.

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