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В конфликте на Украине Североатлантический альянс попал в ситуацию, когда любое его действие только докажет правоту Владимира Путина. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова бывшего разведчика ВС США Тони Шаффера.

Он уточнил, что если НАТО хотя бы начнет рассматривать идею о нападении на Россию, то это докажет правоту российского президента, что является беспроигрышной ситуацией для Альянса.

По словам Шаффера, военный блок пытается быть более агрессивным и продолжает спонсировать Украину – все это только доказывает точку зрения президента РФ.

"Они ничего не могут сделать, кроме как признать, что должны подтолкнуть Киев к переговорам", – подчеркнул экс-разведчик.

Шаффер также отметил, что многие страны поддерживают российскую сторону в текущем конфликте, поскольку в мире Североатлантический альянс зачастую рассматривается как агрессор.

Ранее глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в НАТО в обмен на уступку части ее территорий России. По его словам, такой вариант нежелателен, однако он не исключается.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что Украина готова обменять Белгород на членство в Альянсе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подобные заявления украинского президента являются следствием передозировки.