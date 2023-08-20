Зеленский заявил, что Киев может обменять Белгород на членство в НАТО

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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство Украины в НАТО. Об этом сообщает РБК Украина.

Отмечается, что подобным образом Зеленский ответил на вопрос о готовности обменять украинские территории на членство в Альянсе, который ему задали во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Ранее глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий России. По его словам, такой вариант нежелателен, однако он не исключается.

После данного заявления британский полковник в отставке Ричард Кемп сообщил, что Североатлантический альянс больше не верит в победу Украины в текущем конфликте.

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