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20 августа, 20:39

Политика

Зеленский заявил, что Киев может обменять Белгород на членство в НАТО

Фото: 123RF/palinchak

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство Украины в НАТО. Об этом сообщает РБК Украина.

Отмечается, что подобным образом Зеленский ответил на вопрос о готовности обменять украинские территории на членство в Альянсе, который ему задали во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Ранее глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий России. По его словам, такой вариант нежелателен, однако он не исключается.

После данного заявления британский полковник в отставке Ричард Кемп сообщил, что Североатлантический альянс больше не верит в победу Украины в текущем конфликте.

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