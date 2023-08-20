Захарова прокомментировала слова Зеленского об обмене Белгорода на место в НАТО

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обменять Белгород на членство в НАТО являются следствием передозировки. Об этом пишет РИА Новости.

Подобное заявление украинский лидер сделал 20 августа во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Таким образом он ответил на вопрос о готовности обменять украинские территории на членство в Альянсе.

До этого глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий России. По его словам, такой вариант нежелателен, однако он не исключается.

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