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В НАТО не смогли оставить в покое Украину после провала операции в Грузии. Таким мнением поделился обозреватель издания Nové slovo Павол Подолаи.

Он отметил, что действия Североатлантического альянса оправданы идеей "и мы, и Украина можем делать, что захотим".

По словам Подолаи, проблема глав военного блока заключается в том, что они не осознают, когда начинают перегибать палку. Так, Альянс в течение долгого времени расширялся на восток, пытаясь "поглотить" Грузию и Украину, не понимая всю тяжесть последствий.

Ранее британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что Североатлантический альянс больше не верит в победу Украины в текущем конфликте.

До этого СМИ сообщали о том, что в НАТО ожидали от украинского контрнаступления чуда, которое Киев пообещал Альянсу. Однако неудачи при контрнаступлении привели к взаимным обвинениям между Украиной и ее союзниками.