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Формирование Совета Украина – НАТО не представляет новых угроз для России и является "лишь сменой вывески", заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

По его словам, принципиальных изменений создание такой структуры вместо ранее действовавшей одноименной комиссии не несет.

Галузин также считает, что саммит НАТО в Вильнюсе показал, что Альянс продолжит использовать Украину в качестве расходного материала в их опосредованной войне против России.

"На саммите было лишь в очередной раз заявлено, что страна сможет присоединиться к блоку "после окончания войны", которая, по мнению Запада, должна закончиться победой Киева", – сказал он.

Сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Al Khaleej пишет, что Владимир Зеленский и страны Запада разочаровались друг в друге. Как отмечается в материале, украинский лидер недоволен итогами саммита НАТО в Вильнюсе, на котором участники Альянса придерживались позиции по невмешательству в конфликт с Россией. В то же время США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией.

Источник пишет, что отношения президента Украины со странами Запада стали ухудшаться после провального контрнаступления ВСУ.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в свою очередь, в эфире радио КП назвал прошедший в Джидде саммит пиар-мероприятием Киева.

По его мнению, на самом деле это был не саммит, а просто встреча переговорщиков довольно высокого уровня, где обсуждали, что они будут делать для демонстрации позитива в условиях провала украинского контрнаступления.

Он призвал Россию не играть в информационные игры, которые активно проталкивает украинская сторона и которые поддерживает Запад. По его мнению, еще будет активность Киева в преддверии саммита G20, который должен состояться в сентябре.

"Из этой же области, пока это чистый пиар. Стороны не готовы к серьезным переговорам, для этого нет ни политических, ни информационных, ни военных тем более условий. Поэтому давайте подождем, понаблюдаем", – заявил он.

11 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.

Позже Еврокомиссия и НАТО перечислили условия, необходимые для вступления Украины в Альянс. Среди них оказались проведение реформ, создание демократических институтов и выполнение требований по борьбе с коррупцией.



Страны НАТО высказались за ускоренный формат вступления Украины в Альянс