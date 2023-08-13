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Североатлантический альянс ожидал от украинского контрнаступления чуда, которое Киев пообещал альянсу. Такое мнение высказал один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных. Его слова приводит британская газета The Times.

"НАТО ожидала чудес, а украинцы обещали им чудеса", – приводит Times слова американского офицера.

Однако чуда не случилось: по информации The Times, неудачи при контрнаступлении привели к взаимным обвинениям между Киевом и его союзниками. Так, украинская сторона обвинила НАТО безвольности и недостаточно активной реакции на действия России.

Ранее советник главы офиса Зелинского Михаил Подляк в интервью украинскому СМИ призвал не ожидать от контрнаступления "голливудского" сценария и избавиться от инфантилизма. Он отметил, что наступательные действия Украины "идут по плану".

При этом все больше мировых политиков высказывают мысль о том, что украинское контрнаступление провалилось. Так, президент Польши Анжей Дуда отметил, что у ВСУ нет достаточного количества вооружений, чтобы вести наступательные действия.