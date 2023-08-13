Экс-министр заявил, что ошибки Зеленского в отношениях с Польшей грозят расколом

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В напряженных отношениях Польши и Украины могут наблюдаться ошибки, которые станут причиной раскола, поделился бывший украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Меня это беспокоит, потому что, знаете, история не задана, она не предопределена. Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол", – цитирует его The Washington Post.

В материале добавляется, что неспокойные двусторонние отношения демонстрируют истощение, усталость от конфликта и расшатанные нервы.

Ранее польский лидер Анджей Дуда выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не в способны в настоящее время осуществить контрнаступление. У бойцов украинской стороны нет достаточного количества оружия, чтобы обеспечить себе преимущество, считает он.