04:29Политика
Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В ходе совещания российский президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, командующих направлений и других высших офицеров группировки.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сейчас проходит очень сложный путь своего развития. По словам президента, базой для существования российской государственности и ее развития являются правовая система страны и укрепление судебной системы.
До этого Путин утвердил состав делегации РФ на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в сентябре. Возглавит делегацию глава МИД РФ Сергей Лавров.
Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства
Читайте также