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Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе совещания российский президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, командующих направлений и других высших офицеров группировки.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сейчас проходит очень сложный путь своего развития. По словам президента, базой для существования российской государственности и ее развития являются правовая система страны и укрепление судебной системы.

До этого Путин утвердил состав делегации РФ на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в сентябре. Возглавит делегацию глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства