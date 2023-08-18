Путин заявил, что РФ проходит очень сложный путь своего развития

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Россия сейчас проходит очень сложный путь своего развития. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, передает ТАСС.

По словам президента, базой для существования российской государственности и ее развития являются правовая система страны и укрепление судебной системы.

Ранее лидер РФ подписал указ о награждении Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Он был награжден "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка", указано в документе.

До этого Путин отмечал, что российская судебная система способна обеспечить гарант прав и свобод граждан РФ. Он добавлял, что Москва перестала выполнять решения Европейского суда по правам человека, так как они носили политизированный и предвзятый характер.