Путин заявил, что судебная система РФ способна обеспечить права россиян

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе собрания судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции заявил, что российская судебная система способна обеспечить гарант прав и свобод граждан РФ.

Он поделился, что Москва перестала выполнять решения Европейского суда по правам человека, так как они носили политизированный и предвзятый характер.

Путин заявил, что причины подобного решения очевидны. Политизированный характер ЕСПЧ приобрел неприемлемый характер, подчеркнул глава государства. В ходе совещания президент рассказал, что раньше в РФ обсуждали, не станет ли выход из международного судебного органа причиной снижения уровня защиты прав и свобод россиян.

"Я не буду скрывать – и я тоже об этом думал, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. Но в конечном итоге нам, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их (права жителей РФ. – Прим. ред.) надежно защитить", – сказал Путин.

В конце декабря прошлого года кабмин РФ принял решение одобрить и представить президенту для внесения в Госдуму предложение прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы.

16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы.

Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ

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