Кабмин предложил прекратить действие в отношении РФ договоров Совета Европы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ решило одобрить и представить президенту для внесения в Госдуму предложение прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы.

В июле президент Владимир Путин своим указом освободил Михаила Виноградова от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека.

16 сентября Европейский суд по правам человека сообщил о прекращении полномочий судьи от РФ.



Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ

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