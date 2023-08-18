ВЦИОМ выяснил, что уровень доверия россиян Путину составляет почти 77%

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Уровень доверия россиян Владимиру Путину снизился за последнюю неделю на 0,6 процентных пункта и составляет 76,7%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного с 7 по 13 августа.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Уровень одобрения деятельности президента уменьшился на 1,4 процентных пункта, до 72,6%.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,4% опрошенных. Это больше, чем на предыдущей неделе, на 0,2 процентных пункта. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 50,7% респондентов – минус 1,2 процентных пункта. Доверие ему выразили 59,1% опрошенных (минус 0,9 процентных пункта).

Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,7% россиян (плюс 0,6 процентных пункта), лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову – 30,3% (плюс 1,9 процентных пункта), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 17,1% (минус 0,3 процентных пункта), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 7,5% (плюс 0,8 процентных пункта).

Партию "Единая Россия" поддерживают 37,7% опрошенных (плюс 0,1 процентных пункта), КПРФ – 10,2% (плюс 0,3 процентных пункта), ЛДПР – 9% (минус 0,3 процентных пункта), "Справедливая Россия – За правду" – 5% (плюс 0,1 процентных пункта), "Новые люди" – 4,5% (минус 0,1 процентных пункта).

Ранее уровень доверия к Путину составлял 76,8%. Одобряли работу главы государства порядка 73,2% граждан.



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