Более 2,5 тысячи российских флагов украсили Москву к 22 августа

Фото: комплекс городского хозяйства

Ко Дню Государственного флага Москву украсили более 2,5 тысячи флаговых конструкций. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно в честь Дня флага украсили город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций. Они установлены в том числе на шести мостах – Большом Москворецком, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Большом Краснохолмском и Большом Каменном", – сообщил он.

Помимо этого, триколоры установили у зданий Совета Федерации и Государственной думы. Дополнительно флаги разместили на территории "Лужников", которые в 2023 году стали площадкой Мосурбанфорума.

В честь Дня Государственного флага на столичных билбордах разместили более 500 тематических плакатов. На медиафасадах зданий № 8 и 2, а также на домах в виде книг на Новом Арбате начали транслировать видеоролики.

Ранее с Днем Государственного флага россиян поздравил Владимир Путин. Он подчеркнул, что все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны как граждан, так и общественных сил и представителей власти, ведь они являются отражением непрерывности развития нации и государственности.

