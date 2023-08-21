Москва онлайн покажет, как волонтеры развернут огромный флаг России около Музея Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

22 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как у стен Музея Победы будет развернут огромный триколор в честь празднования Дня флага. В церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций и военных образовательных учреждений.

Перед присутствующими выступит оркестр Военного университета имени князя Александра Невского министерства обороны Российской Федерации.

Смотрите прямую трансляцию 22 августа в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.