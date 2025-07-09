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Около 36% россиян спорят с коллегами из-за кондиционера, передает RT со ссылкой на исследование аналитиков.

При этом 13% участников опроса отметили, что чаще просят других сотрудников выключить устройство, 7% респондентов, наоборот, включить. Также 16% уточнили, что на их рабочем месте возникают конфликты на данную тему, однако они не принимают в этом участия.

В то же время 23% опрошенных сообщили, что в их офисах поддерживается комфортная температура. 26% не испытывают необходимости в спорах, поскольку в их офисах нет кондиционеров. Еще 15% россиян заявили, что не желают ссориться с коллегами по поводу средства охлаждения.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что 38% респондентов во время споров обычно на некоторое время включают или выключают кондиционер.

"В 19% случаев коллектив находит альтернативу кондиционеру. 10% респондентов меняются местами в офисе или следуют решению руководителя, а 8% – ругаются", – добавили аналитики.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что за кондиционер, шум от которого превышает допустимые нормы, может грозить штраф. По его словам, использование этого устройства в жилых домах регулируется некоторыми положениями и регламентами, в числе которых санитарно-эпидемиологические нормы.

По санитарным нормам в жилых помещениях уровень шума не должен превышать 45 дБА в ночное время и 55 дБА – в дневное время, уточнил юрист. За нарушение норм грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей., а должностное лицо в таком случае обяжут заплатить от 1 до 2 тысяч рублей.