22 июля, 17:29Спорт
Канадская пловчиха Олексяк дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Канадская пловчиха и олимпийская чемпионка Пенни Олексяк отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает RT со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
По данным ITA, спортсменка три раза нарушила правила о предоставлении информации о местонахождении в период с октября 2024 по июнь 2025 года.
В начале июня Олексяк призналась, что вынуждена сняться с чемпионата мира, так как она фигурирует в деле о контроле местонахождения. Она уточнила, что дело не связано с употребление запрещенных веществ.
Ранее от соревнований пожизненно отстранили 24-летнюю дзюдоистку из Азербайджана Шахану Гаджиеву, которая притворялась слепой. Девушка прошла медобследование перед началом чемпионата мира по парадзюдо среди атлетов с частичным нарушением зрения. В результате комиссия признала, что у спортсменки нет проблем со зрением.
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