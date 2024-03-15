Более 200 тыс человек уже проголосовали онлайн на выборах президента в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

В первые минуты стартовавших выборов президента около 200 тысяч жителей Москвы проголосовали в электронном формате. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Наблюдатели, которые находятся на участках, рассказали о штатной работе после начала голосования. Как уточнил руководитель штаба Вадим Ковалев, на участках уже есть первые избиратели, которые продолжают прибывать. По его словам, популярностью пользуются терминалы электронного голосования, которыми оборудованы все участки.

Дистанционно проголосовать смогут все москвичи с постоянной регистрацией, у кого есть полная учетная запись на mos.ru. В дни выборов горожане могут решить, отправиться им на избирательный участок или отдать голос на странице elec.mos.ru.

Ковалев добавил, что система ДЭГ оснащена возможностью перехода в режим электронной очереди. Она необходима для обеспечения стабильности электронного голосования и работы mos.ru во время высокой нагрузки.

"Некоторые пользователи могут увидеть страницу с предупреждением об электронной очереди. В этом случае нужно просто дождаться своей очереди или вернуться к голосованию позднее в любой из трех дней. На общий ход голосования это не влияет", – сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

15 марта в 08:00 в Москве стартовало голосование на выборах президента РФ. Ковалев рассказал о штатной работе на всех участках. По его словам, участки открылись вовремя, на них работают терминалы электронного голосования.

Между тем систему ДЭГ временно перевели в режим электронной очереди из-за пиковых нагрузок. Москвичам рекомендовали дождаться своей очереди или вернуться к голосованию на странице elec.mos.ru позднее.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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