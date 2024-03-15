15 марта, 10:15Политика
Элла Памфилова заявила, что голосование на избирательных участках проходит штатно
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о том, как проходит голосование на выборах президента РФ. По ее словам, несмотря на попытки вмешаться в избирательный процесс извне, процедура проходит в штатном режиме.
Кроме того, она отметила, что аккредитованные СМИ смогут свободно освещать ход голосования, работы избиркомов и подсчет голосов.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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