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15 марта, 10:15

Политика

Элла Памфилова заявила, что голосование на избирательных участках проходит штатно

Элла Памфилова заявила, что голосование на избирательных участках проходит штатно

Голосование на выборах президента России началось в Москве в штатном режиме

В Москве начались выборы президента России

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 15 марта

Электронные бюллетени на выборах президента уже получили более 200 тыс москвичей

Избирательные участки в Москве откроются через час

В РФ началось трехдневное голосование на выборах президента страны

В Центризбиркоме открылся информационный центр

На электронных выборах в Москве предусмотрели работу в нештатных ситуациях

Информирование москвичей о выборах ведется только через официальные каналы – ДИТ

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о том, как проходит голосование на выборах президента РФ. По ее словам, несмотря на попытки вмешаться в избирательный процесс извне, процедура проходит в штатном режиме.

Кроме того, она отметила, что аккредитованные СМИ смогут свободно освещать ход голосования, работы избиркомов и подсчет голосов.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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