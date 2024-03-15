МГИК назвала штатным режим электронной очереди на онлайн-голосовании в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Появление на экране гаджета сообщения об электронной очереди во время онлайн-голосования в Москве является штатной ситуацией, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Она подчеркнула, что электронное голосование уже стартовало. По словам Кирилловой, на системе может быть нагрузка, поскольку проголосовать таким способом может большое количество москвичей, причем одномоментно.

В связи с этим на сегодняшний день предусмотрена электронная очередь, и если эта информация отразится на электронном устройстве, то это не значит, что голосование онлайн стало недоступным.

"Это говорит о том, что вам придется просто немного подождать", – предупредила председатель МГИК.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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