Более 330 тысяч человек следят за проведением выборов президента РФ

За тем, как проходят выборы президента России, следят более 330 тысяч человек. На избирательные участки аккредитованы, в том числе и международные наблюдатели из 106 стран. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Информация с видеокамер на избирательных участках поступает прямо в ЦИК.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.