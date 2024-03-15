2 204 избирательных участка открылись в Москве

15 марта в столице открылись 2 204 участка. Горожане могут проголосовать как традиционным способом, так и в электронном виде.

Для того чтобы воспользоваться терминалом для электронного голосования, необходимо поднести паспорт к сканеру. После этого на экране появится бюллетень, в котором нужно поставить галочку напротив фамилии желаемого кандидата.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.