ЦИК попросила участковые избирательные комиссии усилить охрану ящиков для голосования

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Российская Центральная избирательная комиссия попросила членов участковых избирательных комиссий усилить охрану ящиков для голосования на выборах главы государства. Об этом зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил во время работы информационного центра комиссии.

"Необходимо усилить охрану ящиков для голосования", – заявил он после сигнала о порче ящиков на нескольких участках в ряде регионов РФ.

Между тем стало известно, что уже миллион человек проголосовали на выборах главы государства в Москве в электронном формате. Как уточнил руководитель ОШ по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев, онлайн-голосование пользует популярностью. С его слов, система выдерживает высокую нагрузку и демонстрирует хорошие результаты при наплыве людей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве начались выборы президента России