16 марта, 21:41Политика
Мизулина проголосовала на выборах президента РФ
Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что проголосовала на выборах президента России. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
Сообщается, что Мизулина пришла на избирательный участок номер 183, который располагается в Бродниковом переулке в Москве.
Ранее на выборах проголосовал народный артист РФ, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков проголосовал на выборах президента страны.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Около 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК
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