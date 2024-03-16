Мизулина проголосовала на выборах президента РФ

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что проголосовала на выборах президента России. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Сообщается, что Мизулина пришла на избирательный участок номер 183, который располагается в Бродниковом переулке в Москве.

Ранее на выборах проголосовал народный артист РФ, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков проголосовал на выборах президента страны.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Около 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК