Никита Михалков проголосовал на выборах президента РФ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Народный артист РФ, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков проголосовал на выборах президента страны. Он сделал это в Крыму, сообщает ТАСС.

"Я понимаю, что немного решит один голос мой, но я точно знаю, что он присоединится к миллиону", – сказал Михалков.

Общаясь с журналистами, он подчеркнул, что сейчас у населения не должно быть никаких интересов, кроме национальных интересов своей страны.

На выборах президента РФ уже проголосовали Владимир Путин, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель правительства Михаил Мишустин и другие политические и культурные деятели.

К полудню субботы, 16 марта, явка на выборах президента РФ превысила 38,35%. Это данные не только очного, но и дистанционного голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

